Dinmeyen büyük acı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde annesini, kardeşini ve 2 yeğenini kurtaran Yunus Ataseven, yardımına koştuğu babası ile komşusunun kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Deprem olduğu sırada dışarıda bulunan lokanta işletmecisi Yunus Ataseven (45), evlerinin yan yattığını görünce oturma odasının penceresini kırıp içeri girerek annesini, kardeşini ve 2 yeğenini kurtardı. Babası Yusuf Ataseven'in ilçe merkezindeki camide olduğunu öğrenen Ataseven, hızla ağabeyi Murat ile bölgeye ulaştı. Geldiklerinde babalarının 15 kişiyle caminin altındaki çay ocağında göçük altında kalarak hayatını kaybettiğini öğrenen Ataseven, acısına rağmen annesinin ve ekiplerin uyarısıyla ağabeyiyle komşularına yardıma koştu. Komşu kızlarının enkaz altından yardım seslerini duyan Ataseven, gece boyu onu kurtarmak için çaba gösterdi. Kurtarma ekiplerinin gelmesiyle bölgeden uzaklaştırılan Ataseven, çocuğun da daha sonra cenazesinin çıkarıldığını öğrendi. Büyük üzüntü duyan ve aradan geçen 23 yıla rağmen yaşadığı acıyı unutamayan Ataseven, bu tür yıkıcı afetlerin önüne geçmek için yeterli önlemlerin alınmasını ve denetimlerin artırılmasını istiyor.