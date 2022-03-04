Dionysos Evi Metaverse evrenine taşındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son aylarda popüler olan Metaverse dünyasına ilk adımı, Zeugma Dionysos Evi'nin 3 boyutlu tasarımıyla adım attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Akıllı Kent Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Metaverse Dünyasına İlk Adım" adıyla Metaverse alemine yönelik toplantı düzenlendi. Büyükşehir Gezegen Evi'nde yapılan toplantıda Metaverse evreni için Gaziantep'te atılacak adımlar ve kentin izleyeceği yol haritası ele alındı.

Zeugma Dionysos Evi'nin 3 boyutlu tasarımının Metaverse evrenine eklendiği sanal dünyaya yönelik çalışmayı, şehirdeki binalar ve yapılar başta olmak üzere online toplantılar ve online oyuncu avatarlarının etkileşime geçebileceği mobil uygulamaların takip edeceği belirtildi.

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilim, akıllı şehir, e-belediye yolculuğunda büyük bir heyecanı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, yeni bir dünya için ilk adımı attıklarını söyledi. Metaverse evreninin bir şehir planlaması olduğunun altını çizen Şahin, "Metaverse, yeni bir fırsat, yeni bir tanıtımdır. Bugün, bu sanal evren için çok önemli bir başlangıç yaptık. Gaziantep'in 5 antik kenti, müzeleri, hanları, 100 coğrafi işareti ve bilim merkezi Metaverse ile buluşuyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Genel Sekreteri Sezer Cihan ise, geleceği teknolojiyi, bilimi takip eden insanların inşa edebileceğini belirterek, Metaverse evreninin sanal ile gerçekliğini birleştiği ve gelecekte birçok faaliyetin yapılabileceği bir ortam halini alacağını söyledi. Cihan, şehrin sahip olduğu değerlerin doğru zamanda teknolojiye entegre edilmemesi durumunda geleceği yakalayamayacaklarını belirtti.

Metaverse dünyasının, amaçlarının yerine getirilmesi için önemli bir sanal evren olduğunu söyleyen Cihan, "Dionysos Evi'nin 3 boyutlu tasarımını yaptık. Bunu Metaverse evrenine aktardık. Bunun yanı sıra Gaziantep'in tapu ve kadastro anlamında şehrin havadan ve farklı açılardan görüntüsünü aldık. Gaziantep'in bir iki ay içerisinde 3 boyutlu haritalarını oluşturacağız. Sonra bu doneleri Metaverse evrenine aktaracağız. Akabinde vatandaşlar Gaziantep şehrini gezecek. Diyelim ki Bakırcılar Çarşısı'na ya da Bey Mahallesi'ne gideceksiniz. Çarşıyı gezerken bir bakırcı dükkanının Metaverse evrenine geçtiğini düşünün. Ürünlerine baktığınız bu dükkanda beğendiğiniz ürünü Türk lirası ödeyerek siparişini verdiniz ve evinize geldi. Bu sanal evrenin ileriki aşamalarda bizlere sunacağı imkanlar bunlara benzer olacak" dedi.

Bilişim hukukçusu Gökhan Ahi de, Metaverse evreninin sanatsal, eğitimsel bir deneyim olduğunu ancak genel olarak Metaverse'nin yanlış anlaşıldığını söyledi. Ahi, "Metaverse bir vizyon. Biz bugün Metaverse'yi yanlış tanıyoruz. Çünkü hala basında veya magazinde arsa satılan ya da yatırım yapılan bir yer gibi görünüyor. Aslında bu işin temeli, tamamen büyük bir vizyondan oluşuyor. Yani sadece birkaç başlıkla sınırlı değil. NFT ve Block Chain bu sanal evrenin altyapılarında bulunuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik de keza öyle. Bu oluşumun içerisinde çeşitli paydaşlar var. Mühendislik alanları var. Yazılımcılar ve hukukçular var. Dolayısıyla çok katmanlı ve çok paydaşlı bir vizyon" diye konuştu.