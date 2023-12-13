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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Dip çamurundan balata üretildi

Dip çamurundan balata üretildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında, İzmit Körfezi'nin doğu yakasından başlanarak dip çamuru temizliği yapılıyor. KOÜ Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından 3 ay önce başlatılan projede, İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurundan balata üretildi. Türkiye'nin yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Rıdvan Yamanoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir ekibin, sadece KOÜ'nün desteğiyle projeyi yürüttüğünü kaydetti. Yamanoğlu, İzmit Körfezi'nden çıkan dip çamurunun, TÜBİTAK ve farklı kurumlarda analizinin yapıldığını vurgulayarak, dip çamurunda zararlı bir bileşenin olmadığının belirlendiğini, 3 aylık çalışma sonunda balata ürettiklerini bildirdi. AA

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Dip çamurundan balata üretildi
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