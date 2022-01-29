Dip seviyeyi gören Van’daki barajların doluluk oranı arttı

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, yağışların, su sorununu ortadan kaldıracağı ve barajların doluluğunu artıracağı için suyla sorunun kalmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Düşen yağışın miktarı şu an ne kadardır bilmiyorum. Bizim asıl su kaynaklarımızı besleyen yağış kar şeklide olandır. Ama önümüzdeki yaz sıcaklıkların ne kadar olacağını bilmeden düşen yağışın yeterli olduğunu, su ihtiyacımızı bütünüyle karşılayacağını söyleyemeyiz. Bu yağışlar şubat ve mart ayında da düşerse havza için çok olumlu ve pozitif bir gelişme olur" diye konuştu.