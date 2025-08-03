Diplomayı asıp çekici eline aldı

KIRŞEHİR'DE 3 üniversite mezunu ve 22 yıl mühendis olarak çalışan Ayaz Şenlik (47), mesleğinde mutlu olamayınca çocukluk hayali olan ayakkabı tamirciliğine geri döndü. Babası Cuma Şenlik'in 50 yıldır sürdürdüğü ayakkabı tamirciliğini devralan Ayaz, hem geçmişine sahip çıkıyor hem de unutulmaya yüz tutan mesleği canlandırıyor. Metalurji ve malzeme mühendisi olan Şenlik, "Sevdiğin işi yapmak çok güzel. Tamire olan ilgi arttı, gençler geri dönüşümü destekliyor" dedi. Şenlik şimdi Zanaatkârlar Çarşısı'ndaki dükkanında huzurla çalışıyor.