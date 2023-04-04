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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Direğe asılı poşetten bebek cesedi çıktı

Direğe asılı poşetten bebek cesedi çıktı
İstanbul Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde belediye temizlik işçileri, önceki gün saat 19.30'da çöp konteynerinin yanındaki elektrik direğinde asılı bir poşette yeni doğmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede poşet içinde bırakılan bebeğin erkek ve yeni doğduğu için göbek kordonunun olduğunu ayrıca başında da darbe izlerinin bulunduğunu tespit etti.



Polis ekipleri sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alırken, olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri yeni doğmuş bebeği poşet içinde bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Direğe asılı poşetten bebek cesedi çıktı
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