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Giriş Tarihi: 3.12.2022 10:54 Son Güncelleme: 3.12.2022 11:30

Direğe çarpan otomobil, 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, 5 metreden 2 katlı bir evin bahçesine düştü. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi ve bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Direğe çarpan otomobil, 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Elazığ Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Mertcan Tıkız'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken araç daha sonra 5 metreden 2 katlı evin bahçesine düşerek ters döndü. Sürücü Tıkız, kendi çabalarıyla araçtan çıkarken kazayı gören vatandaşlar, durumu 112, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

112, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve aracın düşüşü esnasında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kaza yapan araç, iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.

Kazadan sonra sürücü Mertcan Tıkız'a ilk müdahale Çemişgezek Entegre Hastanesi'nde yapılırken daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan Tıkız'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Direğe çarpan otomobil, 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü
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