Direğe çarpan otomobil, 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Elazığ Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Mertcan Tıkız'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken araç daha sonra 5 metreden 2 katlı evin bahçesine düşerek ters döndü. Sürücü Tıkız, kendi çabalarıyla araçtan çıkarken kazayı gören vatandaşlar, durumu 112, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
112, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve aracın düşüşü esnasında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kaza yapan araç, iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.