Direğe çarpan otomobil, 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Elazığ Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Mertcan Tıkız'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken araç daha sonra 5 metreden 2 katlı evin bahçesine düşerek ters döndü. Sürücü Tıkız, kendi çabalarıyla araçtan çıkarken kazayı gören vatandaşlar, durumu 112, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.