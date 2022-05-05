Direğe çıkan Trabzonspor taraftarı konuştu! Şampiyonluk kutlamasındaki görüntü olay olmuştu

Maçı direğin üstüne çıkıp izlemişti! Dünya'nın konuştuğu Trabzonsporlu taraftar A Haber’e konuştu | Video

Alemdar, şu ifadeleri kullandı: Biz maç bileti bulamadık. Dev ekrandan izlemeye geldik. Daha iyi izlemek için o heyecanı daha iyi tatmak için direğe çıktım. Direkt tırmandım. Kendimi yukarıya attım. Alttan sallayanlar oldu sonra başka direğe geçtik. Güzel bir atmosfer vardı.