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Giriş Tarihi: 5.5.2022 16:18 Son Güncelleme: 5.5.2022 16:19

Direğe çıkan Trabzonspor taraftarı konuştu! Şampiyonluk kutlamasındaki görüntü olay olmuştu

Direğe çıkan Trabzonspor taraftarı konuştu! Şampiyonluk kutlamasındaki görüntü olay olmuştu

Trabzonspor, Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu bitime 3 hafta kala şampiyon tamamladı. Kutlamalarda çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı. Elektrik direğine tırmanan Rıza Alemdar isimli genç adam ise ahaber’e açıklamalar yaptı. Yaşadığı sevinci şu sözlerle anlattı…

Trabzonspor bu sezon tarih yazdı... Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu bitime 3 hafta kala şampiyon tamamladı. Şampiyonluk, başta Trabzon olmak üzere; Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Trabzon'daki kutlamalarda elektrik direğine çıkan taraftarın görüntüleri ise izlenme rekorları kırdı.

Tüm dünyanın konuştuğu Rıza Alemdar isimli genç adam, ahaber'e açıklamalar yaptı.

Maçı direğin üstüne çıkıp izlemişti! Dünya'nın konuştuğu Trabzonsporlu taraftar A Haber’e konuştu | Video

Alemdar, şu ifadeleri kullandı: Biz maç bileti bulamadık. Dev ekrandan izlemeye geldik. Daha iyi izlemek için o heyecanı daha iyi tatmak için direğe çıktım. Direkt tırmandım. Kendimi yukarıya attım. Alttan sallayanlar oldu sonra başka direğe geçtik. Güzel bir atmosfer vardı.

9 gün sonra askere gideceğim. Kutlamalara katılamayacağım. Kupayı göremeyeceğim. Bu yüzden içim buruk.


Kutlamalarda direklere çıkacaklara tavsiye verecek misin sorusunu ise şöyle yanıtladı: Çok dikkat etmeleri lazım. Altta insanlar oluyor…

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Direğe çıkan Trabzonspor taraftarı konuştu! Şampiyonluk kutlamasındaki görüntü olay olmuştu
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