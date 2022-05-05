Direğe çıkan Trabzonspor taraftarı konuştu! Şampiyonluk kutlamasındaki görüntü olay olmuştu

Trabzonspor bu sezon tarih yazdı... Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu bitime 3 hafta kala şampiyon tamamladı. Şampiyonluk, başta Trabzon olmak üzere; Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
Trabzon'daki kutlamalarda elektrik direğine çıkan taraftarın görüntüleri ise izlenme rekorları kırdı.
Maçı direğin üstüne çıkıp izlemişti! Dünya'nın konuştuğu Trabzonsporlu taraftar A Haber’e konuştu | Video
Alemdar, şu ifadeleri kullandı: Biz maç bileti bulamadık. Dev ekrandan izlemeye geldik. Daha iyi izlemek için o heyecanı daha iyi tatmak için direğe çıktım. Direkt tırmandım. Kendimi yukarıya attım. Alttan sallayanlar oldu sonra başka direğe geçtik. Güzel bir atmosfer vardı.
9 gün sonra askere gideceğim. Kutlamalara katılamayacağım. Kupayı göremeyeceğim. Bu yüzden içim buruk.
Kutlamalarda direklere çıkacaklara tavsiye verecek misin sorusunu ise şöyle yanıtladı: Çok dikkat etmeleri lazım. Altta insanlar oluyor…