Direksiyon başında fenalaşan kamyon sürücüsü başını çelik bariyere çarparak öldü

Mersin'nin Çamlıyayla ilçesinde gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tomruk yüklü kamyonuyla Tarsus yönüne ilerleyen Aydın Karataş, iddiaya göre direksiyon başındayken fenalaştı.

Kamyonu yolun güvenlik şeridine çeken Karataş, araçtan indiği sırada bilincini kaybedip, düştü. Karataş'ın düşerken başını yol kenarındaki çelik bariyere çarptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karataş'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karataş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.