Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Göbeklitepe Ortaokulu önünde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen Halil. Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 50 yaşındaki Halil. Ş.'nin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Durumu ağır olan sürücü, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.