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Giriş Tarihi: 3.3.2022 17:48 Son Güncelleme: 3.3.2022 18:19

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Halil. Ş. kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Göbeklitepe Ortaokulu önünde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen Halil. Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 50 yaşındaki Halil. Ş.'nin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Durumu ağır olan sürücü, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı
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