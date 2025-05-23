Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! Eşi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Sanayi Mahallesi Şehit Murat Çetin Sokak'ta meydana geldi. 64 yaşındaki İbrahim B., otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolünü kaybeden sürücünün aracı, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim B.'nin kalp krizi geçirdiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan eşi Firdevs B. ise kazadan hafif yaralı olarak kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim B.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.