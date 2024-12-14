Direksiyon başında kalp krizi geçirip traktörün altında kaldı

Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Süleyman Şimşir (46), kanala düşen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Kaza, 11 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Şimşir, traktör kullanırken kalp krizi geçirdi. Araç kontrolden çıkarak boş sulama kanalına düştü. Şimşir, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.