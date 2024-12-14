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Giriş Tarihi: 14.12.2024 12:03 Son Güncelleme: 14.12.2024 12:55

Direksiyon başında kalp krizi geçirip traktörün altında kaldı

Adana’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kanala düşen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Direksiyon başında kalp krizi geçirip traktörün altında kaldı

Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Süleyman Şimşir (46), kanala düşen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Kaza, 11 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Şimşir, traktör kullanırken kalp krizi geçirdi. Araç kontrolden çıkarak boş sulama kanalına düştü. Şimşir, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Direksiyon başında kalp krizi geçirip traktörün altında kaldı
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