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Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:20 Son Güncelleme: 23.6.2023 10:26

Direksiyon başında rahatsızlanıp ağaca çarptı, öldü

Konya’da seyir halindeki ticari taksi, sürücüsünün rahatsızlanması nedeniyle refüjdeki ağaca çarpıp, takla attı. Hastaneye kaldırılan sürücü Halil Yılmaz (65) hayatını kaybetti. Kaza anı ise başka bir aracın sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Direksiyon başında rahatsızlanıp ağaca çarptı, öldü

Konya-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada havaalanı istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü Halil Yılmaz, iddiaya göre direksiyon başında rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Yılmaz, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjde bulunan ağaca çarptı. Takla atan araçtan çıkartılan Yılmaz, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesine kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ticari taksinin şeridinde ilerlerken kontrolden çıkıp, iki kere refüje çıktığı, üçüncü kez refüje çıktığında ise aracın ağaca çarparak takla attığı görülüyor.

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Direksiyon başında rahatsızlanıp ağaca çarptı, öldü
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