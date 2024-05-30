Direksiyon başında ‘Tiktok’ tehlikesi

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden Ali Güler yönetimindeki yolcu otobüsü, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi mevkiinde kazaya karışmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Otobüsün Diyarbakır terminalinden ayrılırken çekilen videosu Tiktok uygulamasında yayınlanırken, iddiaya göre söz konusu sosyal uygulamanın birçok şoför tarafından seyir halindeyken de kullanıldığı belirtildi. Şoförlerin son zamanlardaki Tiktok merakı, otobüslerle yolculuk yapanların da dikkati çekerken, özellikle 40 yaş altı otobüs şoförlerinin daha çok bu uygulamayı kullandığı belirtiliyor. Şoförler, otobana çıktıktan sonra seyir halindeyken cep telefonunu muavine vererek, Tiktok uygulaması için üst üste videolar çektiriyor. Hatta bazılarının çekilen video ve fotoğrafı beğenmeyip tekrar tekrar çektirdiği oluyor. Bu da dikkat dağıttığı için kazalara davetiye çıkarabiliyor.