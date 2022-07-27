Kayseri Kuzey Çevre Yolunda seyreden kamyonetin sürücüsü İbrahim Oruç ( 19) direksiyon başında uyuya kaldı.
Aynı zamanda ehliyeti de olmayan İbrahim Oruç, yol ortasındaki bariyerlere çarptı.
Direksiyon başında uyudu bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Çarpışmanın etkisiyle kamyonetten fırlayan İbrahim Oruç, olay yerinde hayatını kaybetti.
İbrahim Oruç
Yanında bulunan kardeşi Volkan Oruç ise (18) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Volkan Oruç, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza haberini alarak olay yerine koşan İbrahim Oruç'un ailesi ve akrabaları sinir krizleri geçirdiler. İbrahim Oruç'un cesedinin başında uzun süre gözyaşı döken yakınları "İbrahim ne yaptın sen" diyerek ağıtlar yaktılar.