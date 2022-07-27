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Giriş Tarihi: 27.7.2022 09:44 Son Güncelleme: 27.7.2022 10:11

Direksiyon başında uyudu bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de direksiyon başında uyuya kalan ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet bariyerlere çarparak su tahliye kanalına devrildi. Kaza anında araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan kardeşi ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Direksiyon başında uyudu bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri Kuzey Çevre Yolunda seyreden kamyonetin sürücüsü İbrahim Oruç ( 19) direksiyon başında uyuya kaldı.

Aynı zamanda ehliyeti de olmayan İbrahim Oruç, yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Direksiyon başında uyudu bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Bariyerleri deviren kamyonet daha sonra yol ortasındaki su kanalına yan yattı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetten fırlayan İbrahim Oruç, olay yerinde hayatını kaybetti.


İbrahim Oruç

Yanında bulunan kardeşi Volkan Oruç ise (18) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Volkan Oruç, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza haberini alarak olay yerine koşan İbrahim Oruç'un ailesi ve akrabaları sinir krizleri geçirdiler. İbrahim Oruç'un cesedinin başında uzun süre gözyaşı döken yakınları "İbrahim ne yaptın sen" diyerek ağıtlar yaktılar.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İbrahim Oruç'un cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Direksiyon başında uyudu bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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