Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi

"CAMLARA VE BANA TEKME ATTI"

Taksi şoförü Enver Kaya, "Çağlayan Adliye'nin altından giriş yaparken müşteri bana 'sen devam et ben sana zaten 50 lira vereceğim' dedi. Taksimetreye baktım 'zaten şu an 51 lira yazıyor' dedim. Gideceğiniz yere daha var. Daha da yazacaktır, dedim. 'Ben sana başka para ödemem' dedi. Ben size hizmet veriyorum ama siz bana ödeme yapmayacağınızı söylüyorsunuz deyince bana 'beni götüreceksin' dedi.