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Giriş Tarihi: 23.10.2021 15:47 Son Güncelleme: 23.10.2021 16:12

Direksiyon eğitimi verirken kaza yaptı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Direksiyon eğitimi verirken kaza yaptı

İstanbul Avcılar'da yakınına direksiyon eğitimi veren bir sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle boş araziye uçtu. Sürücü ve yan koltuğunda oturan yakını, takla atmanın eşiğine gelen otomobilden şans eseri yara almadan kurtuldu. Olayın tanıklarından Mezher Altınmakas "İnsanlar yedek fren tertibatı olmadan eşlerine dostlarına direksiyon eğitimi vermeye çalışıyorlar. Hal böyle olunca da kazalar kaçınılmaz oluyor" dedi.

Kaza Avcılar İlçesi Firüzköy Mahallesi'nde Tiryakisuyu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yakınına araba kullanmayı öğretmek isteyen bir sürücü, trafik yoğunluğunun az olduğu bir alana giderken belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolümden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, ardından da boş araziye uçtu. Takla atmanın eşiğine gelen otomobilin içindekiler ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Olayın tanıklarından Mezher Altınmakas "İnsanlar fren tertibatı olmadan, eşlerine dostlarına direksiyon dersi vermeye çalışıyorlar, bu işi ehli kişilere bırakmıyorlar, kendileri deniyorlar kendileri yanılıyorlar. Direksiyon eğitimi çok önemli bir konu, bu şekilde gelişigüzel yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

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Direksiyon eğitimi verirken kaza yaptı
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