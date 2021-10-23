Direksiyon eğitimi verirken kaza yaptı

Kaza Avcılar İlçesi Firüzköy Mahallesi'nde Tiryakisuyu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yakınına araba kullanmayı öğretmek isteyen bir sürücü, trafik yoğunluğunun az olduğu bir alana giderken belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolümden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, ardından da boş araziye uçtu. Takla atmanın eşiğine gelen otomobilin içindekiler ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Olayın tanıklarından Mezher Altınmakas "İnsanlar fren tertibatı olmadan, eşlerine dostlarına direksiyon dersi vermeye çalışıyorlar, bu işi ehli kişilere bırakmıyorlar, kendileri deniyorlar kendileri yanılıyorlar. Direksiyon eğitimi çok önemli bir konu, bu şekilde gelişigüzel yapılmamalı" ifadelerini kullandı.