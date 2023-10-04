Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeritte araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kdz. Ereğli İlçesi Belen Sanayi Sitesi mevkiinde yaşanan kazada, Saadettin Gültekin idaresindeki araç ile seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Kerim Ç, idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, her iki araçta hasar meydana gelirken, Kerim Ç ile araçta bulunan İsa Ç, yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Saadettin Gültekin ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Saadettin Gültekin'in cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardılar.

Kazada yaralanan Kerim Ç, ile araçta bulunan İsa Ç, olay yerinden Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Cumhuriyet Savcısının kazayla ilgili incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü hastane morguna kaldırıldı. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.