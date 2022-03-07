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Giriş Tarihi: 7.3.2022 11:22 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:27

Direksiyon hırsızları yakalandı! “Direksiyonum yok aracım sokakta kaldı”

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Direksiyon hırsızları yakalandı! “Direksiyonum yok aracım sokakta kaldı”

İstanbul Ümraniye ve Ataşehir’de saniyeler içerisinde kapısını açtıkları lüks araçların sadece direksiyonlarını çalan 2 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin 5 aracın direksiyonunu çaldıkları tespit edildi.

Ataşehir ve Ümraniye'de meydana gelen olay duyanları hayrete düşürdü.

Direksiyon hırsızları yakalandı! “Direksiyonum yok aracım sokakta kaldı” | Video

Gece sokağa park ettikleri araçlarının başına gelen araç sahipleri kapıyı açtıklarında araçlarının direksiyonunun yerinde olmadığını gördü.

Hemen polise gidip; "Kapıyı nasıl açmışlar bilemedim ama direksiyonum yok arcı yerinden oynatamıyorum" diyerek durumu polise bildirdi.

Toplam değerleri milyonları bulan 5 lüks aracın direksiyonları yerlerinden sökülerek çalınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Polis 21 adet suç kaydı olan Erdem İ. (35) ve 10 suç kaydı olan Kemal G. (23)'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Direksiyon hırsızları yakalandı! “Direksiyonum yok aracım sokakta kaldı”
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