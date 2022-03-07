Ataşehir ve Ümraniye'de meydana gelen olay duyanları hayrete düşürdü.
Direksiyon hırsızları yakalandı! “Direksiyonum yok aracım sokakta kaldı” | Video
Gece sokağa park ettikleri araçlarının başına gelen araç sahipleri kapıyı açtıklarında araçlarının direksiyonunun yerinde olmadığını gördü.
Hemen polise gidip; "Kapıyı nasıl açmışlar bilemedim ama direksiyonum yok arcı yerinden oynatamıyorum" diyerek durumu polise bildirdi.
Toplam değerleri milyonları bulan 5 lüks aracın direksiyonları yerlerinden sökülerek çalınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.