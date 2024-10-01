Direksiyonda kalp krizi geçirince kaza yaptı hastanede öldü

Konya'daki bir ağız ve diş sağlığı merkezinde vezne görevlisi olarak çalışan Adem Ufuk Bayram (56), önceki gün merkez Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Mahallesinde otomobili ile seyir halindeyken kontrolünü kaybedip, kaldırımdaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olmayan Bayram'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.