Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi

İşkadını Beyhan Al'ın hayatı işi, iki çocuğu ve ailesi arasında geçiyordu. Diş hekimine dişlerini yaptırmaya gittiğinde yaşamının tüm seyri değişti. Diş tedavisi sonrası dişlerinde geçmek bilmeyen bir kanama oldu. Diş doktoru bu durumun psikolojik olabileceğini söyledi ama bacağında koyu renkli morartılar çıkınca genç kadın tedirgin oldu. Hastane hastane dolaştı ama bir türlü teşhis konulamadı. Durumu ağırlaşınca trombosit hastası olabileceği söylenerek acilen hastaneye yatırıldı. Sonunda hematoloji doktoruna yönlendirildi ve biyopsi sonucu "akut miyeloid lösemi" teşhisi konuldu.Kanser teşhisi konulduğunda oğlu 10, kızı 14 yaşındaydı. Annelik ruh haliyle o an aklına çocukları geldi. Doktoruna, "Onlar bensiz ne yaparlar" dedi. 6 ay hastanede yattı. Ailesi hep yanındaydı, en büyük destekçisi oğlu oldu. Doktoru Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner ise her zaman onu motive etti. 6 aylık kemoterapi sonrası kardeşlerinin iliği uymayınca kendisinden yani otolog kemik iliği nakli yapıldı. Son 5 yılda kontrollerini hiç aksatmadı, beslenmesine dikkat etti ve sonunda kanserden kurtuldu. Tedavi sürecinden bir yıl sonra yeniden çalışmaya başladı, hayata tutundu.Beyhan Al, kanseri alt etmenin gururuyla mutluluğunu "Karamsarlığa hiç kapılmadım. Hayata yeniden doğdum. Ben 'Bugün beşinci yaş günüm, ikinci doğum günüm' diyorum. Artık kalabalığa karışabiliyor, özgürce dolaşabiliyorum. O kadar güzel bir duygu ki. Nefes almanın önemini fark ediyorsunuz. Dışarı çıkabilmek bile özgürlük" sözleriyle anlattı.Al'ın bir de tavsiyesi var: "En ufak bir şeyde doktora gidip tahlil yaptırın, kontrollerinizi ihmal etmeyin. Çünkü erken teşhis çok önemli. Lösemide umudu kaybetmemek ve karamsar olmamak lazım."Memorial Şişli Hastanesi Hematoloji Doktoru Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner şunları söyledi: "Vücutta şikâyet başladığı an doktora başvurulmalı. Erken tanı hayat kurtarıyor. Lösemide de lenfomada da öyle. Eğer gecikilirse vücutta kanser daha çok yayılıyor. Erken tanı, tedavi sürecini kısaltıp iyileşme oranını yükseltiyor."