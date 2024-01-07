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Giriş Tarihi: 7.1.2024 17:53 Son Güncelleme: 7.1.2024 18:05

Diş hekimi başından vuruşmuş halde bulundu

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde  Diş Hekimi Mustafa Kalaycı (55) evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Diş hekimi başından vuruşmuş halde bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki evinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası diş Hekimi Kalaycı'dan haber alamayan ailesi kontrol amaçlı yaşadığı eve geldi. Ailesi kapının içeriden kilitli olması nedeniyle eve çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeriye giren yakınları, korkunç manzara ile karşılaştı. Kalaycı'yı başından vurulmuş halde buldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kalaycı'nın cansız bedeni cenaze nakil aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Diş hekimi başından vuruşmuş halde bulundu
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