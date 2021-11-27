Diş hekimi kadın son nefesinde gerçeği anlattı! Yargıtay cani sevgili için...

2017'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın 5'inci katında oturan iki çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen (38), bahçede ağır yaralı bulundu. Balkondan düştüğü düştüğü değerlendirilen kadının yanına gelen ve eşi olduğunu öne süren bir kişi, "Bizi bırakma. Neden yaptın" diye feryat etti. Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen çevre sakinleri, tanımadıkları kişiden şüphelenip durumu polise bildirdi. Özgür Özen, hastanede polise erkek arkadaşından şiddet gördüğü için atladığını söyledikten sonra hayatını kaybetti. Sevgilisi Yücel Düzenli tutuklandı. Ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Düzenli için Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "Benim uyguladığım iddia edilen şiddetin sonucu itmem ya da atlaması, onu intihara yönlendirmem söz konusu değildir" diyen şüpheliye 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

"ŞİDDETTEN KURTULMAK İÇİN ATLADI"

Karar, Özen'in avukatları tarafından temyiz edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dosya üzerinde yaptığı incelemede sanık Yücel Düzenli'nin Özgür Özen'i yatak odasından başlayarak kaçtığı banyoya kadar darp ettiği, bunun yatak odasının zemininde, yastık kılıfında, turuncu şortta ve banyo fayanslarında bulunan kan izleriyle sabit olduğu belirtildi.

Sanığın uyguladığı bu psikolojik ve fiziki şiddetten kurtulmak isteyen Özgür Özen'in korku içerisinde ve paniklemiş vaziyette sanıktan kurtulmak amacıyla sigara içmek için balkona çıkmak istediğini söyleyerek sanığı ikna ettiği ve sanığın şiddetinden kurtulmak amacıyla 5. kattaki balkondan atlayarak hayatını kaybettiği belirtilerek kadının ölümü ile sanığın eylemleri arasında illiyet bağının bulunduğunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sabit olduğu kaydedildi. Başsavcılık, sanığın eyleminin, Türk Ceza Kanunu'ndaki intihara yönlendirme suçu kapsamında olduğunu belirterek zanlının kasten öldürme suçundan sorumlu tutulması gerektiğini belirten tebliğnameyi Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi. 1. Ceza Dairesi tebliğnameye uyarak sanığa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi.

Bozma kararı Bölge Adliye Mahkemesi ile Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.