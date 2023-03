Diş hekimine müşteri tuzağı

Ankara'da diş hekimliği yapan Talat Orhan (59), müşteri gibi muayenehanesine geledolandırılmaktan kıl payı kurtuldu. Orhan'ın muayenehanesine gelen İbrahim Ü., kardeşi Sema Nur Ü. ve Ömer C., diş tedavisi olmak istediklerini söyledi. İbrahim Ü.'nün diş tedavisinin ardından muayene olan Ömer C. ise implant yaptırmak istediğini söyledi. Diş hekimi Orhan ise, Ömer C'ye dişlerinin sağlam olduğunu bu nedenle implant yaptırmasına gerek olmadığını ifade etti. Bunun üzerine İbrahim Ü., tedavi ücreti olan 3 bin TL'yi hesaba havale olarak gönderdiklerini ve sabah hesaba geçmiş olacağın söyledi. Sabah saatlerinde banka hesabını kontrol eden Orhan, paranın gelmediğini görünce İbrahim Üstün'ün imzalı belgesi ve ağız içi fotoğraflarını da kanıt olarak göstererek icra takibi başlattı. Bir hafta sonra Orhan'ın muayenehanesine postacı görünümlü bir şahıs gelerek icra memurluğundan tebligatı olduğunu söyleyerek imza istedi. İbrahim Üstün'e gönderdiği icra takibinin sonucu olduğunu düşünerek evrakları imzaladı. PTT görevlisi sandığı şüphelilerin elindeki evrakları imzalayan diş hekimi, kendisine açılan dava ile hayatının şokunu yaşadı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, diş hekim Orhan'ın Ömer C. ve Sema Nur Ü.'den tanesi 7 bin TL olan 26 adet implant dişin parasını 'sipariş vereceğim' diyerek alıp tedaviyi yapmadığı iddia edildi.Diş hekimi Talat Orhan, dava üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Ankara 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden alınan bilirkişi raporunda, Ömer C.'nin istediği 26 implantın mevcut durumuna uygun olmadığı, Ömer C. ve Talat Orhan'ın isimlerinin bulunduğu imzalı belgenin ise Ömer C. tarafından yazıldığı, imzanın ise Orhan'a ait olduğu tespit edildi. İbrahim Ü., kardeşi Sema Nur Ü. ve Ömer C. hakkında, hile ile hareket ederek diş hekimine belge imzalatıp alacak davası açtıkları gerekçesiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle dava açıldı.