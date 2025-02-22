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Giriş Tarihi: 23.2.2025

Diş hekimini vurup videosunu çekti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Diş hekimini vurup videosunu çekti
İzmir'de motosiklet alım satım işiyle uğraşan Mustafa Ercan (34) borç-alacak nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) evinde tabancayla başından vurup kanlar içindeki görüntüsünü annesine gönderdi. Olaydan sonra polisler tarafından yakalanan Ercan'ın ifadesinde, "Beraber ortak iş yaptık. Beni zarara uğratıp dolandırdı. Bu yüzden vurdum. Videoyu Mehmet'in annesine gönderme sebebim ticari ilişkide annesin de payı var. Oğlunu can çekişirken görsün diye gönderdim" dediği öğrenildi. Ayrıca ifadesinde, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babalarının Düşmez olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiğini öne sürdü.
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Diş hekimini vurup videosunu çekti
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