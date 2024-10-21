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Giriş Tarihi: 22.10.2024

Diş sağlığı, kalp ve beyin için kritik önemde

DIŞ HABERLER
Diş sağlığı, kalp ve beyin için kritik önemde
Uzmanlar, diş ve diş eti hastalıklarının kalp hastalıklarından beyin hastalıklarına kadar birçok hastalığa neden olduğu konusunda uyarıyor. BBC Food'un haberine göre dişlere zarar veren gıdalar kadar ağız sağlığını koruyan besinler de oldukça önemli. Özel bir klinikte diyetisyen olarak çalışan Anna Groom, diş sağlığı için C ve D vitaminleri ile kalsiyum ve fosforun önemine dikkat çekiyor. Gazlı içecekler ve şekerli gıdalar ise dişlerin en büyük düşmanı. Diğer hastalıklara karşı diş sağlığının önemine işaret eden uzmanlar iyi beslenmeyle birlikte düzenli diş fırçalamanın, diş ipi kullanmanın ve diş temizliği yaptırmanın şart olduğunu vurguluyor.

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Diş sağlığı, kalp ve beyin için kritik önemde
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