Diş sağlığında umut veren çalışma

Japonya'daki Tokyo Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, diş kökleriyle çene kemiğini oluşturan iki farklı kök hücre hattı keşfetti. İşlevi kısmen yerine getiren implant gibi yapay çözümler, doğal dişin biyolojik bütünlüğünü ve hissini tam olarak sağlayamıyor. Bilim insanları bu nedenle, doğal diş oluşumunun hücresel düzeyde nasıl gerçekleştiğini araştırıyor. Genetik olarak değiştirilmiş fareler üzerinde yapılan çalışmada, kök hücrelerin diş gelişimi sırasında hangi sinyallerle farklılaştığı incelendi. Araştırma, diş kökü ve çevresindeki kemiğin nasıl doğal olarak şekillendiğini daha önce görülmemiş ayrıntılarla ortaya koydu. İki farklı kök hücre hattı keşfedildi. Bu bulgular, gelecekte kök hücre tabanlı diş ve kemik yenileme tedavilerinin temelini oluşturabilir.