Haberler Yaşam Haberleri Diş tedavisi sonrası fenalaşıp can verdi
Giriş Tarihi: 21.4.2022

Diş tedavisi sonrası fenalaşıp can verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Diş tedavisi sonrası fenalaşıp can verdi

Çorum’da diş tedavisinden çıkan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Arin, yolda yürürken fenalaşıp yere yığıldı. Arin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Çorum'da Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, çektiği diş ağrısı üzerine arkadaşıyla birlikte Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Diş tedavisinin ardından merkezden ayrılan İrem Arin, arkadaşıyla birlikte yürüyerek yurda gitmek istedi. Ancak genç kız, Gazi Caddesi üzerinde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İrem Arin, özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İrem'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu
Son dakika! Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı
SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
Son dakika | Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Terör operasyonları PKK'da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak
Kıtalararası füze denemesi başarılı oldu! Rusya 'Şeytan'ı fırlattı: Bir kez daha düşünecekler
Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun "Man adası" iftirası ile ilgili cezasını onadı! İşte ödeyeceği tazminat
ARKADAŞINA GÖNDER
Diş tedavisi sonrası fenalaşıp can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA