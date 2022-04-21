Diş tedavisi sonrası fenalaşıp can verdi

Çorum'da Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, çektiği diş ağrısı üzerine arkadaşıyla birlikte Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Diş tedavisinin ardından merkezden ayrılan İrem Arin, arkadaşıyla birlikte yürüyerek yurda gitmek istedi. Ancak genç kız, Gazi Caddesi üzerinde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İrem Arin, özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.İrem'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.