Diş tedavisinin uzamasına kızdı: Eline silahı alıp kliniği taradı!

Bu kadarına da pes dedirten olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Orhan A., gördüğü diş tedavisi uzayınca sinirlendi. Gece saatlerinde arkadaşı 21 yaşındaki Muhammed Can K. ile birlikte tedavi gördüğü diş kliniğine giden Orhan A., kliniğe pompalı tüfekle ateş açtı, ardından arkadaşı Muhammed Can K.'nin sürdüğü motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Saldırı anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerini açan 55 yaşındaki Doğan T. silahlı saldırı sonucu camların kırıldığını fark edip durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu şüpheliler evlerine yapılan operasyonla yakalandı.