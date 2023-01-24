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Giriş Tarihi: 24.1.2023 15:42 Son Güncelleme: 24.1.2023 16:06

Dışarı çağrıldıktan saatler sonra cesedi bulundu

Iğdır’da akşam saatlerinde evinden dışarıya çağrılan 19 yaşındaki genç, saatler sonra ölü bulundu. Mehmet Akif Gökçe’nin başına briket ile vurularak öldürüldü öğrenildi.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Dışarı çağrıldıktan saatler sonra cesedi bulundu

Iğdır'ın merkeze bağlı Enginalan köyünde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Akif Gökçe, akşam saatlerinde arkadaşları tarafından dışarıya çağrıldı. Akşam 19:30 sularında kendisini çağıran kişilerle evden uzaklaşan gençten uzun bir süre haber alınamadı. Durumdan şüphelenen aile Gökçe'yi aramaya başladı. Sabaha kadar süren aramalarda bir sonuç bulamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler genci aramak için araziye çıktı.

Yapılan arama sonucu 19 yaşındaki Mehmet Akif Gökçe'nin cansız bedenine köyde bulunan boş bir arazide ağaçların altında ulaşıldı. Başına briket ile vurularak öldürülen Gökçe'nin cansız bedeni otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma akşam Gökçey'i çağıran ve cinayetle ilgisi olanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'da soruşturma başlattı.

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Dışarı çağrıldıktan saatler sonra cesedi bulundu
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