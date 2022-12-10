‘Dışarıya çıkmaya korkuyorum’

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Sercan Baran Çılgın, psikolojik tedavi görüyor. Küçük Sercan, köpeğin saldırısı sonucu yaralandığını söyleyerek, kendisini iyi hissetmediğini ifade etti. Eskiden tek başına gittiği birçok yere şimdi ailesinden biriyle gidebildiğini anlatan Çılgın, "Eskiden dışarıda arkadaşlarımla oyun oynuyordum, vakit geçiriyordum ve okula yalnız gidiyordum. Artık bunların hiç birini yapamıyorum. Dışarıda oynuyordum ve bu olay başıma geldi. O yüzden artık dışarıya çıkmak ve arkadaşlarımla oynamaktan bile korkuyorum. Şimdi köpek görünce yolumu değiştiriyorum. Dışarıya çıkamıyorum, hatta ekmek almaya bile gidemiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Gece uyurken rüyalarıma giriyor, köpek havlama sesleri duyuyorum" dedi. Çocuğun babası Hayrettin Çılgın da yaşanan olayın üzüntüsünü üzerlerinden atamadıklarını, köpeğin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.