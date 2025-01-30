Diseksiyon Nedir? Aort Diseksiyonu Ne Demek, Anevrizma ile Farkı Ne?

Aort diseksiyonu, erken teşhis ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Teşhis için genellikle bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi (MR) görüntüleme yöntemleri kullanılır. Aort diseksiyonu nedir, ne demek, anevrizma ile farkı ne demeden önce size bu konuda en doğru cevapları doktorunuzun vereceğini belirtmekte fayda vardır.

Diseksiyon Nedir?

Diseksiyon, genel anlamıyla bir yapının iç kısmında, genellikle bir sıvının (kan, lenf vb.) yol açtığı bir ayrılma, parçalanma veya yırtılma durumunu ifade eder. Tıpta, özellikle damar cerrahisinde sıkça kullanılan bir terimdir. Diseksiyon, bir damar duvarının iç katmanlarının ayrılması ve sıvının bu ayrılan katmanlar arasında ilerlemesiyle oluşur.

Aort Diseksiyonu Ne Demek, Anevrizma ile Farkı Ne?

Aort diseksiyonu, vücuttaki en büyük atardamar olan aortun iç duvarında meydana gelen bir yırtılma ve kanın damar duvarı içinde ilerlemesi durumudur. Bu durum, aort duvarının farklı katmanları arasında bir kanamalı kanal oluşmasına neden olur. Aort diseksiyonu, hızlı ve şiddetli bir ağrı ile ortaya çıkan ciddi bir tıbbi durumdur ve acil müdahale gerektirir.

Anevrizma ve aort diseksiyonu sıklıkla karıştırılan iki durumdur, ancak aralarında önemli farklılıklar vardır: