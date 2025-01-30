Haberler Yaşam Haberleri Diseksiyon Nedir? Aort Diseksiyonu Ne Demek, Anevrizma ile Farkı Ne?
Giriş Tarihi: 30.1.2025 09:15 Son Güncelleme: 30.1.2025 09:15

Diseksiyon Nedir? Aort Diseksiyonu Ne Demek, Anevrizma ile Farkı Ne?

Vücudumuz, karmaşık bir boru ağı gibi çalışan damarlardan oluşur. Bu damarlar, kalbimizden pompalanan kanı vücudumuzun her köşesine taşır. Ancak bazen bu sistemde beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlardan biri de diseksiyon olarak adlandırılır. Diseksiyon, basitçe bir borunun iç kısmında oluşan bir yırtılma veya ayrılma olarak düşünebilirsiniz. Aort diseksiyonu nedir, ne demek, anevrizma ile farkı ne soruları ise bu konuda cevap aranan sorular arasına girmektedir.

Diseksiyon Nedir? Aort Diseksiyonu Ne Demek, Anevrizma ile Farkı Ne?

Aort diseksiyonu, erken teşhis ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Teşhis için genellikle bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi (MR) görüntüleme yöntemleri kullanılır. Aort diseksiyonu nedir, ne demek, anevrizma ile farkı ne demeden önce size bu konuda en doğru cevapları doktorunuzun vereceğini belirtmekte fayda vardır.

Diseksiyon Nedir?

Diseksiyon, genel anlamıyla bir yapının iç kısmında, genellikle bir sıvının (kan, lenf vb.) yol açtığı bir ayrılma, parçalanma veya yırtılma durumunu ifade eder. Tıpta, özellikle damar cerrahisinde sıkça kullanılan bir terimdir. Diseksiyon, bir damar duvarının iç katmanlarının ayrılması ve sıvının bu ayrılan katmanlar arasında ilerlemesiyle oluşur.

Aort Diseksiyonu Ne Demek, Anevrizma ile Farkı Ne?

Aort diseksiyonu, vücuttaki en büyük atardamar olan aortun iç duvarında meydana gelen bir yırtılma ve kanın damar duvarı içinde ilerlemesi durumudur. Bu durum, aort duvarının farklı katmanları arasında bir kanamalı kanal oluşmasına neden olur. Aort diseksiyonu, hızlı ve şiddetli bir ağrı ile ortaya çıkan ciddi bir tıbbi durumdur ve acil müdahale gerektirir.

Anevrizma ve aort diseksiyonu sıklıkla karıştırılan iki durumdur, ancak aralarında önemli farklılıklar vardır:

  • Anevrizma: Aort veya vücuttaki diğer atardamarların bir bölümünün zayıflaması ve balon gibi şişmesi durumudur. Anevrizma, genellikle yavaş gelişir ve belirti vermeyebilir.
  • Aort Diseksiyonu: Anevrizmanın daha ciddi bir komplikasyonudur. Anevrizma olan bir bölgede duvar yırtılması meydana gelir ve kan, damar duvarı içinde ilerleyerek yeni bir yol oluşturur. Bu durum, ani ve şiddetli ağrıya neden olur.
  • Aort diseksiyonunun en belirgin belirtisi şiddetli ve ani başlayan bir göğüs ağrısıdır. Bu ağrı sırta veya karına yayılabilir. Diğer belirtiler arasında baş dönmesi, bayılma, kalp çarpıntısı, solunum güçlüğü, kol veya bacaklarda zayıflık veya uyuşma ve aşırı terleme sayılabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diseksiyon Nedir? Aort Diseksiyonu Ne Demek, Anevrizma ile Farkı Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA