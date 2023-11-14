Dişi çekildi 5 yaşında hayatını kaybetti

Bursa'da yaşayan Sönmez ailesinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez, diş ağrısı nedeniyle özel bir diş kliniğine götürüldü. 1 dişinin ise çekileceği belirtilen çocuk genel anestezi yapıldıktan bir süre sonra fenalaştı.İddiaya göre Rus asıllı anne Elena Sönmez, ambulans çağırılmasını istedi ancak, klinikteki doktorlar durumun düzeleceğini söyleyerek eve yolladı. Evde durumu daha kötüye gidince ailesi tarafından hemen Dörtçelik Çocuk hastanesine götürüldü. Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz, 3 günün ardından hayata tutunamadı. Aile klinikten şikâyetçi oldu.