Haberler Yaşam Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Biden'a "ikiyüzlülük" tepkisi!
Giriş Tarihi: 24.4.2022 17:26 Son Güncelleme: 24.4.2022 17:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Biden'a "ikiyüzlülük" tepkisi!

ANKARA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Biden’a ikiyüzlülük tepkisi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." ifadesiyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı batılı liderlerin son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "Doğru. Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Biden'a "ikiyüzlülük" tepkisi!
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