Dışişlerinden Suriye Parlamentosuna sert tepkisi: Hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.

Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir."

NE OLDU?

Hatay'ın anavatana katılışının üzerinden 82 yıl geçerken, konuyla ilgi Esad rejimindeki Suriye Halk Meclisi ise yayınladığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef aldı. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82'nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti.

Açıklamada, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yle müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.