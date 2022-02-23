Diskotekteki köpekbalığı yeni yaşam alanında

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübü, 10 yıl önce satın aldığı bir köpekbalığını, 10 metrekarelik akvaryum içinde beslemeye başladı. Ancak yüksek sesli müzik, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kalan Summer'ı gören bir Alman turist, durumu hayvan hakları organizasyonu PETA'ya bildirdi. PETA'dan, işletme sahibine, Summer'ın doğal ortamına bırakılması yönünde uyarı geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla köpekbalığı işletmeden alınıp, Avrupa'nın en büyük tüneline sahip akvaryuma nakledildi. Burada bir süre gözlem altında tutulacak olan Summer, 21 gün sonra 5 köpekbalığının bulunduğu 37 metrekarelik akvaryumda yaşamaya başlayacak.