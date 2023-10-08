Haberler Yaşam Haberleri Dişleriyle söke söke çaldılar
Giriş Tarihi: 8.10.2023

Dişleriyle söke söke çaldılar

İstanbul’da ünlü bir kozmetik mağazasını adeta kendilerine mesken tutan 2 kadın hırsız mağaza çalışanlarını hayrete düşürdü. Yakalanan hırsızların ürünlerin alarmlarını dişleriyle söktükleri ortaya çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Dişleriyle söke söke çaldılar
İstanbul Bayrampaşa'daki ünlü bir kozmetik mağazasını adeta kendilerine mesken tutan 2 kadın hırsız, mağaza çalışanlarının korkulu rüyası haline geldi. Gizem A. ve Gülizar A. adlı hırsızlar, her seferinde mağazaya gelip beğendikleri kozmetik eşyaları çalarak kayıplara karıştı.
Son eylemlerinde kameraya yakalanan 2 kadın hırsızın üzerinde alarmları bulunan ürünleri çalabilmek için geliştirdikleri yöntem yok artık dedirtti. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların ürünlerin alarmlarını dişleriyle söktükleri ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen mağaza yetkilileri hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



Emniyet güçleri tarafından incelemeye alınan görüntüler sonrası kimliği belirlenen Gizem A. ve Gülizar A. gözaltına alındı. İfade veren şüpheli Gülizar A. olay günü mağazada beğendiği fondötenlerin alarmlarını dişleriyle sökerek cebine doldurduğunu, bu eylemi defalarca gerçekleştirdiğini kabul etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen soruşturma sonunda şüpheli iki hırsız hakkında, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
Ekrem İmamoğlu’ndan CHP seçimlerine açık çek: Cemal Canpolat’ın listesini yırtana ödül
1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? | MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "1967" vurgusu! "Filistin devleti ertelenemez"
AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Son dakika haberi: Fenerbahçe Kasımpaşa’yı 2 golle geçti! Müthiş rekor…
Son dakika: Beşiktaş İstanbulspor'u 2 golle mağlup etti!
İsrail’in 11 Eylül’ü
ARKADAŞINA GÖNDER
Dişleriyle söke söke çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA