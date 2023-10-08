Dişleriyle söke söke çaldılar

İstanbul Bayrampaşa'daki ünlü bir kozmetik mağazasını adeta kendilerine mesken tutan 2 kadın hırsız, mağaza çalışanlarının korkulu rüyası haline geldi. Gizem A. ve Gülizar A. adlı hırsızlar, her seferinde mağazaya gelip beğendikleri kozmetik eşyaları çalarak kayıplara karıştı.Son eylemlerinde kameraya yakalanan 2 kadın hırsızın üzerinde alarmları bulunan ürünleri çalabilmek için geliştirdikleri yöntem yok artık dedirtti. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların ürünlerin alarmlarını dişleriyle söktükleri ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen mağaza yetkilileri hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu.Emniyet güçleri tarafından incelemeye alınan görüntüler sonrası kimliği belirlenen Gizem A. ve Gülizar A. gözaltına alındı. İfade veren şüpheli Gülizar A. olay günü mağazada beğendiği fondötenlerin alarmlarını dişleriyle sökerek cebine doldurduğunu, bu eylemi defalarca gerçekleştirdiğini kabul etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen soruşturma sonunda şüpheli iki hırsız hakkında, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.