Haberler Yaşam Haberleri Disney Plus içerik listesi yayınlandı: Disney Plus içerikleri neler, fiyatı kaç ne kadar, kaç TL? Binlerce dizi ve film yayında
Giriş Tarihi: 15.6.2022 19:24 Son Güncelleme: 15.6.2022 19:27

Disney Plus içerik listesi yayınlandı: Disney Plus içerikleri neler, fiyatı kaç ne kadar, kaç TL? Binlerce dizi ve film yayında

Disney Plus içerik listesi yayınlandı: Disney Plus içerikleri neler, fiyatı kaç ne kadar, kaç TL? Binlerce dizi ve film yayında

Bir süredir gelmesi beklenen dizi ve film platformu Disney Plus Türkiye yayında! Kullanıma açılmadan önce birçok iddialı yapım ve oyuncu ile gelişini hareketlendirilen Disney resmen kullanımda. Bu haberin ardından gündeme gelen Disney Plus içerikleri Türkiye için araştırılmaya başlandı. Diğer platformlarda olduğu gibi bir üyelik sistemi bulunan platform hakkında “Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?” sorusu gündemde. İşte Disney Plus Türkiye içerikleri listesi 2022…

Disney Plus Türkiye kullanıcıları ile buluştu! Yayın haberi platformun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılırken merakla beklenen yapımlar da görücüye çıkmış oldu. Bu noktada en çok merak edilenler arasında Disney Plus içerikleri var. Takip edecekleri diziye göre üyelik edinmek isteyenler "Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Disney Plus Türkiye içerikleri ve üyelik ücreti…

DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ NELERDİR?

-Star Wars içerikleri

National Geographic belgeselleri ve dizileri

"How I Met Your Mother", "The Simpsons", "The Walking Dead" ve "Lost"

"Fineas ve Förb"

- "Kaçış", Mustafa Kemal Atatürk gibi yerli diziler, "Recep İvedik"

- "Free Guy" ve "The King's Suit"

- Disney ve Pixar'ın "Soul" ve "Luka"

- Marvel filmi ve Marvel dizisi

Türkiye'de ilk yerli içerik Kaçış dizisi de büyük ses getirdi. Türkiye'den birçok ünlü oyuncunun yapımda yer alması dikkat çekiyor.

DİSNEY PLUS TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETİ 2022

Disney Plus'ın web sitesinde yayınlanan duyuruya göre Tanışma Paketi adı verilen paket ile kullanıcılar 12 aylık paketi 8 ay fiyatına satın alabilecek. Kampanyadan yararlanmak için disneyplus.com adresindeki Şimdi Kaydol butonuna tıklayarak e-posta adresinizi girmeniz yeterli. 14 Haziran'da e-posta adresinize kampanya teklifi gönderilecek. Böylece 26 Haziran'a kadar e-postadaki bağlantıya tıklayarak 279,90 TL'ye 12 aylık abonelik başlatabileceksiniz.

DİSNEY PLUS FİYATI NE KADAR?

Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL

Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL

Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL

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Disney Plus içerik listesi yayınlandı: Disney Plus içerikleri neler, fiyatı kaç ne kadar, kaç TL? Binlerce dizi ve film yayında
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