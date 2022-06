Disney Plus Türkiye kullanıcıları ile buluştu! Yayın haberi platformun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılırken merakla beklenen yapımlar da görücüye çıkmış oldu. Bu noktada en çok merak edilenler arasında Disney Plus içerikleri var. Takip edecekleri diziye göre üyelik edinmek isteyenler "Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Disney Plus Türkiye içerikleri ve üyelik ücreti…