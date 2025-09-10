Diyabet hastalarının yarısı farkında değil!

YENİ bir araştırma, diyabetle ilgili bir gerçeği ortaya koydu. Independent'te yer alan habere göre 2000-2023 döneminde 204 ülkeden elde edilen veriler, son çalışmada analiz edildi. The Lancet Diabetes & Endocrinology adlı dergide yayımlanan çalışmada, bu kronik hastalığa sahip 15 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 44'üne tanı konmadığı tespit edildi. "Yüzde 56'sı hastalığı taşıdığının farkında" diyen çalışmanın başyazarı Lauryn Stafford, diyabet hastası genç yetişkinlerin sadece yüzde 20'sinin bu hastalığı taşıdığını bildiğini kaydetti.