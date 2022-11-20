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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Diyabetli çocuklar okulda güvenli vakit geçirecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Diyabetli çocuklar okulda güvenli vakit geçirecek
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı (MEB) ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında yapılan protokolle Türkiye'de Tip 1 diyabet tanısı bulunan öğrenciler için internet platformu oluşturuldu. Öğrencilerin okul ortamında kan şekeri ölçümü ve insülin tedavisini daha kolay yapabilmesi için hazırlanan www.okuldadiyabet. com adresli platformda, videolar ve eğitim materyalleri bulunuyor. Platformda acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve zorunlu bilgilere dair kaynaklar bulunuyor. Hazırlanan eğitim modülünü başarıyla tamamlayan öğretmenlere de sertifika verileceği bildirildi. Türkiye'de Tip 1 diyabet tanısı bulunan yaklaşık 23 bin öğrenci bulunuyor.

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Diyabetli çocuklar okulda güvenli vakit geçirecek
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