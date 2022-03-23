Diyafon hırsızlarına saç korumalı önlem

Evlerin dış kapılarına takılan diafon hırsızlıklarının artması üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sıkı bir takip başlattı.

Evlerin kapılarına takılan diafonları çalanlar için güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde eşkali belirlenen Turgut U. Diafon çalarken görüntülerinin ortaya çıkması ile evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİAFON HIRSIZI İÇİN SAC KORUMA YAPILDI

Yaşanan hırsızlık olayından sonra apartman sakinleri kapılarına taktıkları yeni diafonlarının tekrar çalınmaması için kapılara sabit olarak sökülmeyecek şekilde sac koruma ve vidalayarak önlem aldı.

BİR DAHA ÇALINMASIN DİYE VİDALADILAR

Apartman sakinleri diafonlarının sık sık çalındığını tanesinin 3-4 bin liradan satıldığını belirterek bir daha çalınmaması ve hırsızlığa tedbir olarak sabit ve demirle vidalanmış diafonları taktırdıklarını söylediler.