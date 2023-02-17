Diyaliz hastası depremzedeyi bile dolandırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından insanlar tek yürek olmuş yaraları sararken bazı vicdansızlar da bölgeye yardım etmek isteyenleri hatta depremzedeleri bile dolandırmak için yeni yöntemler geliştirdi.

Sosyal medya sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı veren ve kendileri ile irtibata geçen kişileri yüklü kaparo bedelleri vermeye ikna eden şüpheli, birden fazla kişiyi bu yöntemle dolandırdı. Hatta dolandırılan vatandaşlardan biri de diyaliz hastası depremzede vatandaş oldu.

Mağdurların dolandırıldıklarını fark ederek yapmış oldukları şikayet üzerine, yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin Kocaeli'nde ikamet ettiği tespit edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücacedle Şube ekipleri, birden fazla dolandırıcılık olayının şüphelisini yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.