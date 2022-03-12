Diyaliz hastasının imdadına yetiştiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, diyaliz merkezi nakil aracı kara saplandı. 71 yaşındaki diyaliz hastası Hasan Batmaz belediye ekipleri tarafından hastaneye götürüldü
İnegöl'e bağlı kırsal Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki diyaliz hastası Hasan Batmaz, diyaliz merkezi nakil aracı tarafından dün evinden alındı. Tedavi merkezine doğru yola çıkan araçta kış lastiği yoktu. Bu nedenle kara saplanan araç, yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aracı bulunduğu yerden kurtardı. Kış lastiği olmadan yolculuk yaptığı için Jandarma ekipleri tarafından araç sürücüsüne ceza kesildi. Aracı geri gönderen ekipler, hasta Batmaz'ı evinden alıp ilçe merkezinde tedavi gördüğü hastaneye ulaştırdı. Batmaz, "İnegöl Belediyesi ekipleri geldiler. Jandarma ekipleri ile arabayı o bölgeden çıkarmışlar. Beni belediye aracı ile hastaneye ulaştırdılar. Ekipler iletişim numaralarını da verdiler. 'Ne zaman ihtiyacınız olursa bize ulaşın' dediler. Gönderenden de getirenden de, bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" dedi. AA