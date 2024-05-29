Diyaliz merkezinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü diyaliz sonrası evde fenalaşan ve tedbir kapsamında hastaneye çağrılan 33 hastadan entübe sonrası vefat eden Mustafa Demir'in (70) ardından Saniye Aksöz de (88) hayatını kaybetti. Böylece diyaliz sonrası ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Durumu ağır olan 18 hastadan entübe halde olan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Diyaliz merkezinde 22 Mayıs'ta özel bir şirketin makinelere bakım yaptığı belirlenmiş ve adli tıp uzmanlarınca inceleme için solüsyon örnekleri alınmıştı. Sonucun 2 ile 3 gün içinde çıkması bekleniyor. Diyaliz merkezindeki kamera görüntüleri de incelemeye alındı.