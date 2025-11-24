Diyanet 1250 personel alımı başvuruları başladı! Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Diyanet, taşra teşkilatında boş bulunan pozisyonlar için 1250 sözleşmeli din görevlisi alımı gerçekleştirecek. Kur'an kursu öğreticisi adayları için KPSS 2024 puanı esas alınacak ve alımlar sözlü sınavla tamamlanacak. İlanın yayımlanmasıyla başvuru şartları ve kontenjan listesi netleşti. Peki Diyanet 2025 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı 1250 din görevlisi (Kur'an kursu öğreticisi) alımı yapacak. Başvurular, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 5 Aralık 2025 tarihinde saat 16.30'da sona erecek. Adaylar, başvurularını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapacak.
Öğrenim bilgileri sistemde görünmeyenlerin, başvuru öncesinde mezuniyet bilgilerini üniversiteleri aracılığıyla elektronik ortama kaydettirmesi gerekiyor. Hafızlık bilgisi otomatik düşmeyen adaylar ise müftülükler üzerinden kayıtlarını güncelledikten sonra başvurularını tamamlayabilecek.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,
4. 2024 yılı KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecek.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecek. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek.
|Unvan
|Grup
|KPSS Puan Türü
|Öğrenim Şartı
|Kontenjan
|Kur'an Kursu Öğreticisi
|1
|KPSSP124
|İlahiyat Fakültesi + Hafız (Erkek)
|200
|Kur'an Kursu Öğreticisi
|2
|KPSSP124
|İlahiyat Fakültesi + Hafız (Kadın)
|300
|Kur'an Kursu Öğreticisi
|3
|KPSSP124
|İlahiyat Fakültesi (Kadın)
|750
1. Sınav, sözlü olarak Ankara'da yapılacak.
2. Her bir kontenjan grubunda başvuruların kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacak.
3. Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az başvuru olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli sayıda başarılı adayın olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara (boş kontenjan sayılarının diğer gruplardaki toplam başvurulara oranı dikkate alınarak) aktarılabilecek.
4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecek.
5. Sınav Konuları
a) Kur'an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Hitabet (10 puan).
6. Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan "Aday Din Görevlisi Yeterlikleri" esas alınacak.
7. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracak. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
8. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek.