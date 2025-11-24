Diyanet 1250 personel alımı ilanı yayında! Diyanet personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav, sözlü olarak Ankara'da yapılacak.

2. Her bir kontenjan grubunda başvuruların kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacak.

3. Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az başvuru olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli sayıda başarılı adayın olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara (boş kontenjan sayılarının diğer gruplardaki toplam başvurulara oranı dikkate alınarak) aktarılabilecek.

4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecek.

5. Sınav Konuları

a) Kur'an-ı Kerim (70 puan),

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

c) Hitabet (10 puan).

6. Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan "Aday Din Görevlisi Yeterlikleri" esas alınacak.

7. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracak. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

8. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek.