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Giriş Tarihi: 8.3.2023 11:53 Son Güncelleme: 8.3.2023 12:32

Diyanet depremzedelerin yanında

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı (TDV), asrın felaketinin meydana geldiği ilk günden itibaren depremzede vatandaşların yarasını sarmak için büyük gayret gösteriyor. 379 bin 496 kişiye barıma hizmeti veriliyor. 3 bin konteyner ve 2 bin 561 çadır depremden etkilenen bölgelere sevk edildi. Bin 506 tır ve 418 adet kamyon insani yardım malzemesiyle bölgeye gönderildi. 17 bin 656 personel ve 58 bin 263 gönüllü ile afetten etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Diyanet depremzedelerin yanında

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı, 11 ilin etkilendiği deprem felaketi sonrası bütün imkanlarıyla bölgede faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

BİNLERCE TIRLIK YARDIM MALZEMESİ

Bin 506 yardım tırı ve 418 adet kamyon insani yardım malzemeleriyle dolu olarak deprem bölgelerine sevki gerçekleştirildi. Temel ihtiyaçları karşılayacak 3 bin konteyner ev eşyalarıyla birlikte bölgeye gönderildi. 2 bin 561 çadır da yeni deprem bölgesine ulaştırıldı.

379 BİN KİŞİYE KONAKLAMA HİZMETİ

379 bin 496 depremzede vatandaş camiler, Kur'an Kursları, yurtlar ve akademi merkezlerine yerleştirildi. Yorgan, battaniye ve yastık olmak üzere 80 bin 749 adet barınma malzemeleri de bölgeye ulaştırıldı. Hizmet, koordinasyon, ikram ve mobil mutfağı da kapsayan 515 araç depremzedelere hizmet veriyor. 17 bin 656 personel ve 58 bin 263 gönüllü de sahada aktif olarak görev yapıyor. 79 adet yardım toplama merkezleriyle koordinasyon sağlandı.

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Diyanet depremzedelerin yanında
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