Diyanet ile Hac kuraları ne zaman ve nerede çekilecek? Hac kura çekim takvimi 2025 - 2026 bekleniyor!

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçtiğimiz sene Hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti. Bu takvim göz önüne alındığında 2026 Hac kurasının da bu sene Ekim sonu ile Kasım başı civarında çekilmesi bekleniyor.

Gelişmeler Diyanet tarafından 'hac.gov.tr' adresinden güncellenmektedir.