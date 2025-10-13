Haberler Yaşam Haberleri Diyanet ile Hac kuraları ne zaman ve nerede çekilecek? Hac kura çekim takvimi 2025 - 2026 bekleniyor!
Giriş Tarihi: 13.10.2025 16:48

2026 yılında kutsal topraklara gitmeyi planlayan hacı adaylarının heyecanla beklediği hac kura çekimi için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 dönemi hac kura takvimiyle birlikte kura çekiminin tarihi ve yapılacağı yerle ilgili detaylar belli olacak. Ancak yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor. İşte 2026 hac kura sürecine dair detaylar…

2026 hac kurası için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kura ve kesin kayıt takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Peki, 2026 hac kurası ne zaman ve kesin kayıt süreci nasıl olacak? İşte hac adaylarının merak ettiği detaylar…

HAC ÖN KAYIT DÖNEMİ TAMAMLANDI!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını açıklamıştı. Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Önceki yıllarda hac kaydı olan adaylar da e-Devlet üzerinden kayıtlarını güncelledi; işlemler otomatik olarak yapılmadı.

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçtiğimiz sene Hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti. Bu takvim göz önüne alındığında 2026 Hac kurasının da bu sene Ekim sonu ile Kasım başı civarında çekilmesi bekleniyor.

Gelişmeler Diyanet tarafından 'hac.gov.tr' adresinden güncellenmektedir.

