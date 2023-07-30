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Giriş Tarihi: 30.7.2023 17:43 Son Güncelleme: 30.7.2023 18:06

Diyanet İşler Başkanlığı depremzede gençleri yaz kuran kursunda ağırladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Şubat depreminden etkilenen gençleri İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen yaz kuran kursunda ağırladı.  Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminden etkilenen çocuklar için yaz kuran kursu programı başlattı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Diyanet İşler Başkanlığı depremzede gençleri yaz kuran kursunda ağırladı

3 Temmuz'da başlayan program 28 Temmuz'da sona erdi. İki ayrı grup halinde yapılan programda öğrencilerin bir kıs mı Ankara'da bir kısmı ise İstanbul 'da yaz kuran kursuna katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da programın Büyük Çamlıca Cami'nde düzenlenen kapanışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra programa İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile öğrenciler katıldı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA MİSAFİR EDİLDİLER

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bu sene ülkemizde yaşanan büyük depremler sebebiyle bölgedeki depremzede yavrularımıza yönelik özel bir program gerçekleştirdik. Bu kapsamda depremden daha çok etkilenen Hatay Kahramanmaraş Adıyaman ve Malatya illerimizdeki gençlerimizin bir kısmınızı İstanbul'da bir kısmını Ankara'da yaz kuran kursunda ağırladık. Yaz kuran kurslarımızda eğitime aldık. Bu programdaki en temel amacımız çocuklarımızın dini öğrenimlerine rehberlik etmek moral düzeylerini yükseltmek ve onları manevi yargıdan destekleyerek depremin yıpratıcı etkilerini hiç olmazsa biraz azaltmaktır" dedi. Programın sonunda Erbaş'a öğrenciler yapılan bir hediye verildi. Program öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.

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Diyanet İşler Başkanlığı depremzede gençleri yaz kuran kursunda ağırladı
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