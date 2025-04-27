Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "4-6 Yaş Kuran Kurslarımızın Memnuniyet oranı yüzde 100”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza devam eden hem çocuklarımızdan hem çocuklarımızın velilerinden yüzde 100 nispetinde memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor ve azmimizi artırıyor'' dedi. Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesindeki Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu hizmet binasının açılış törenine katılan Erbaş, çocukların burada sevgiyi, saygıyı, sadakati öğrenip, Allah'ı ve Peygamber'i tanıyacağını, vatan ve millet sevgisi gibi değerleri edineceğini söyledi.

En hayırlı törenlerden birini gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Kurslarımızda bizim çocuklarımız sadece Kur'an'ı öğrenmekle tanımakla kalmıyor, anne baba sevgisi, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, hoşgörü ve sadakat nedir, yalandan uzak durmak, yalandan kaçmak ve her zaman doğru olmak ve doğruluk içerisinde büyümek, yaşamak ne kadar önemlidir, bunları ve evrensel değerlerimizi öğreniyor" diye belirtti.