Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "4-6 Yaş Kuran Kurslarımızın Memnuniyet oranı yüzde 100”

Mersin Erdemli'de hayırsever iş insanı Şuayip Üzer tarafından oğlu hayrına yaptırılan Muhammed Mustafa Üzer 4-6 yaş Kur'un Kursu binası düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin Valisi Atilla Toros, Milletvekili Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP il Başkanı Ömer Gürsoy ve davetlilerin katılımı ile hizmete açıldı. Açılışı yapılan kursta bulunan çocuklarla Diyanet İşleri Başkanı sohbet etti.
200 öğrenci kapasiteli 6 katlı binada dersliklerin yanı sıra oyun odası ve dinlenme odaları ve kütüphane de bulunuyor. Kursun açılışında ilk konuşmayı Mersin Müftüsü Aydın Yığman yaptı. Yığman toplu açılışı yapılan kurs ve camilerden 5 tanesinin dini ve milli hassasiyetlerin en üst seviyede olduğu Erdemli ilçesinde yaptırıldığını kaydetti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza devam eden hem çocuklarımızdan hem çocuklarımızın velilerinden yüzde 100 nispetinde memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor ve azmimizi artırıyor'' dedi. Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesindeki Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu hizmet binasının açılış törenine katılan Erbaş, çocukların burada sevgiyi, saygıyı, sadakati öğrenip, Allah'ı ve Peygamber'i tanıyacağını, vatan ve millet sevgisi gibi değerleri edineceğini söyledi.
En hayırlı törenlerden birini gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Kurslarımızda bizim çocuklarımız sadece Kur'an'ı öğrenmekle tanımakla kalmıyor, anne baba sevgisi, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, hoşgörü ve sadakat nedir, yalandan uzak durmak, yalandan kaçmak ve her zaman doğru olmak ve doğruluk içerisinde büyümek, yaşamak ne kadar önemlidir, bunları ve evrensel değerlerimizi öğreniyor" diye belirtti.
Erbaş, insanların karakterlerinin oluşmasında 7 yaşına kadar ki eğitimlerin önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Millet olarak yarının gençlerini, toplumumuzu oluşturacak kişileri yetiştirirken değerlerini bilsinler, sevgiyi, saygıyı öğrensinler, yalan söylemenin kötülüğünü öğrensinler, dürüstlükten ayrılmamanın ne kadar önemli olduğunu bilsinler, Rabb'ini, Peygamber'ini ve Kitabı'nı tanısın, vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisi nedir, askerlik, şehitlik, gazilik nedir, bütün bunları çocuk, genç yaşlarda insanımıza öğretelim. Yarının toplumunu bugünden, küçük yaşlardan itibaren yetiştirelim. Amacımız, derdimiz budur." Kur'an kurslarında 4-6 yaş grubunda değerler eğitimi alan yaklaşık 250 bin çocuk olduğunu dile getiren Erbaş, 1,5 milyon kadar öğrenciyi de mezun ettiklerini anlattı.
Erbaş, kurslarda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan eğitim çalışmasına katılan ilahiyat fakültesi mezunu kadın hocaların görev aldığını belirterek, "Yapmış olduğumuz araştırmalarda 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza devam eden hem çocuklarımızdan hem çocuklarımızın velilerinden yüzde 100 nispetinde memnuniyet var. Bu da bizi mutlu ediyor, sevindiriyor ve azmimizi artırıyor. Daha çok sınıf, kurs açalım ve çocuklarımıza milli değerlerimizi öğretelim, gayemiz ve amacımız budur." diye konuştu. Kendilerine destek olan idarecilere ve hayırseverlere teşekkür eden Erbaş, "Biz, milli ve manevi, hem maddi hem manevi kalkınma noktasında eğer gayret edersek millet, devlet olarak daha güçlü oluruz. Ahlaklı çocuklar, gençler yetiştirmek, millet ve devlet olarak hepimizin vazifesi." dedi. Mersin Valisi Atilla Toros da konuşmasında hayırseverlere teşekkür ederek, İnancın ve ilmin izinde yükselen cami ile Kur'an kurslarına yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a Erdemli belediye Başkanı Mustafa Kara tablo armağan etti. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurs hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Mersin Milletvekilleri Al Kıratlı ve Havva Söylemez, HÜDA Par Mersin Milletvekili Faruk dinç, Mersin Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Müftüsü Aydın Yığman, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Örgütü Başkanları, Din Görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.